В Ростове-на-Дону прокуратура выяснила, что перевозчик выпускал на маршруты мало автобусов

СЕГОДНЯ 09:33 2019-01-25T09:54:21+03:00

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Прокуратура распространила официальное сообщение о результатах проверки в порядке надзора исполнения перевозчиком - ООО «ТрансЭкспорт» - работ в рамках муниципальных контрактов.

- Основанием явился существенный перебой в работе транспортных предприятий города, - пояснило ведомство.

Во время проверки нашли нарушения, которые не могли не оказать влияние на снижение качества предоставляемых услуг. В частности, 14 декабря "при плановом выпуске на обслуживаемые маршруты 68 единиц автобусов и имея в наличии данное количество техники", вышли на линию 47 машин, что составило 69 % от необходимого количества. Также выяснилось, что не соблюдался режим отдыха и труда самих водителей.

После внесенного представления, как пояснила прокуратура, должностные лица ООО были привлечены к дисциплинарной ответственности, а также "приняты действенные меры к устранению нарушений".

После внесенного представления, как поясняет прокуратура, должностные лица ООО были привлечены к дисциплинарной ответственности, а также "приняты действенные меры к устранению нарушений".