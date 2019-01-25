2019-01-25T09:54:21+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону прокуратура выяснила, что перевозчик выпускал на маршруты мало автобусов

Компания пообещала устранить нарушение
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура распространила официальное сообщение о результатах проверки в порядке надзора исполнения перевозчиком - ООО «ТрансЭкспорт» - работ в рамках муниципальных контрактов.

- Основанием явился существенный перебой в работе транспортных предприятий города, - пояснило ведомство.

Во время проверки нашли нарушения, которые не могли не оказать влияние на снижение качества предоставляемых услуг. В частности, 14 декабря "при плановом выпуске на обслуживаемые маршруты 68 единиц автобусов и имея в наличии данное количество техники", вышли на линию 47 машин, что составило 69 % от необходимого количества. Также выяснилось, что не соблюдался режим отдыха и труда самих водителей.

После внесенного представления, как пояснила прокуратура, должностные лица ООО были привлечены к дисциплинарной ответственности, а также "приняты действенные меры к устранению нарушений".

После внесенного представления, как поясняет прокуратура, должностные лица ООО были привлечены к дисциплинарной ответственности, а также "приняты действенные меры к устранению нарушений".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчане осудили романтичную пару за поцелуй на крыше высотки
Попой по льду: ростовчане нашли новый способ передвижения по городу
В Ростове на Социалистической горел заброшенный дом
"Толстый фраер вам сыграет": Баста уехал в Америку
В Ростовской области награду губернатора получил декан юрфака ЮФУ
В Ростовской области при пожаре погиб человек
Замглавы администрации Новочеркасска, попавшийся на взятке в миллион рублей, арестован на два месяца
В Ростовской области мужчина угнал машину собутыльника, чтобы покататься
В Ростовской области раскрыли убийство 22-летнего парня
Жителям Ростова-на-Дону напомнили, как правильно пользоваться газом
В Ростовской области контрабандисты бензина получили до семи лет лишения свободы
В Ростовской области аптеку закрыли на месяц из-за продажи «наркоманских» лекарств
В Ростове-на-Дону 15-летнему школьнику пересадили почку
Гарантийный фонд Ростовской области начинает цикл тренингов для бизнеса
Ростовские таможенники обнаружили контрафактные игрушки Moxie girlz
"Если они не будут забивать пенальти, какие могут быть планы?": губернатор поставил ФК "Ростов" задачу на сезон
В Ростове-на-Дону на ремонт цирка потратят 14 миллионов рублей
Власти прорабатывают вопрос о присоединении к Ростову-на-Дону Аксая, Батайска и части Мясниковского района
С друзьями по палате: в Ростове-на-Дону прошел концерт группы «Звери»
Василий Голубев: "То, что транспортную реформу в Ростове-на-Дону начали в октябре, было большой ошибкой"
Василий Голубев: "Гандбол-арена" будет построена на "Трудовых резервах"
«Без лаве подойдет?»: Звезде Playboy Марии Лиман поклонник предложил свою кандидатуру в качестве суженного
Василий Голубев: "Через пять лет Темерник станет чистым, а вокруг него раскинется зона отдыха"
Василий Голубев: "80 процентов юрлиц не заключили договоры на вывоз мусора! И сваливают его в контейнеры для населения"
В Ростове-на-Дону пьяный дебошир сломал нос сотруднику полиции
«Теплее быть не может»: поклонники оценили новое фото пловчихи Юлии Ефимовой
Василий Голубев: "Пока судьба территории старого аэропорта окончательно не решена"