В Ростове на Социалистической горел заброшенный дом

СЕГОДНЯ 09:44 2019-01-25T09:47:24+03:00

Во время происшествия никто не пострадал

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Ночью 25 января загорелся заброшенный дом, расположенный на улице Социалистической. Как сообщили очевидцы, которые выложили снимок в социальные сети, пожар случился примерно в половину первого ночи. Горели комнаты внутри дома.

- Да там бомжи греются, - предположили в комментариях под сообщением.

- Он уже не первый раз горит, - написали другие. - Там бомжи живут, хлама с помойки нанесли: матрацев, тряпья, мебели, костры жгут, курят и пьют.

Как пояснили в МЧС России по Ростовской области, на место выезжали 12 человек, которые задействовали три единицы техники. По предварительным данным, в доме произошло короткое замыкание электрощита.

Напомним, в тот же день в городе Каменск-Шахтинский при пожаре в частном доме погиб человек, личность которого еще устанавливается.