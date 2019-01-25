Попой по льду: ростовчане нашли новый способ передвижения по городу

СЕГОДНЯ 10:08 2019-01-25T10:08:13+03:00

Изменить размер текста: A A

После жуткого гололеда в Ростове 24 января, в социальной сети появилось видео, снятое на улице Чебанова (район Лендворца). Очевидец запечатлел, как молодой человек скатывается по наклонному тротуару на своей пятой точке, и нужно признать, что, несмотря на комичность, это был самый безопасный способ спуститься с горки.

- Ростовчане нашли самый лучший способ передвижения по улице Чебанова в гололед, - подписал автор ролика.

Передвижение по улице Чебанова - 24.01.19.Это Ростов-на-Дону!

Горожане не стали смеяться над героем видео, так как многие натерпелись от скользких дорог 24 числа.

- Я утром поднимался полчаса до Профсоюзной. Обратно так же спускался, - прокомментировал ростовчанин Андрей Моргунов.

- Лендворец он такой, на Ставского тоже классно можно покататься, - добавила местная жительница Татьяна Полищук.