2019-01-25T10:08:13+03:00
Общество

Попой по льду: ростовчане нашли новый способ передвижения по городу

Гололед заставил жителей южной столицы подумать о своей безопасности
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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После жуткого гололеда в Ростове 24 января, в социальной сети появилось видео, снятое на улице Чебанова (район Лендворца). Очевидец запечатлел, как молодой человек скатывается по наклонному тротуару на своей пятой точке, и нужно признать, что, несмотря на комичность, это был самый безопасный способ спуститься с горки.

- Ростовчане нашли самый лучший способ передвижения по улице Чебанова в гололед, - подписал автор ролика.

Передвижение по улице Чебанова - 24.01.19.Это Ростов-на-Дону!

Горожане не стали смеяться над героем видео, так как многие натерпелись от скользких дорог 24 числа.

- Я утром поднимался полчаса до Профсоюзной. Обратно так же спускался, - прокомментировал ростовчанин Андрей Моргунов.

- Лендворец он такой, на Ставского тоже классно можно покататься, - добавила местная жительница Татьяна Полищук.

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