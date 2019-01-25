2019-01-25T10:28:33+03:00
Общество

Ростовчане осудили романтичную пару за поцелуй на крыше высотки

Жители южной столицы не разделили желания влюбленных рискнуть ради красивого фото
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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Ростовчане в социальной сети активно обсуждают фото под названием "Любовь на крыше". На снимке запечатлены целующиеся парень и девушка, стоящие на ограждении кровли высотного здания на набережной Дона. Фото было сделано недавно - на улице зима, и романтичная пара стоит в куртках.

Комментаторы не разделили настроения влюбленных. Многие высказались за то, что опасный трюк не стоил красивой фотографии: "Вот дети пошли!", "Потом соскребать", "Одно неловкое движение, и это будет любовь до гроба", "Сначала собирают лайки, а потом деньги на лечение", "Потом, как в сказке: и умерли они в один день".

Люди осуждают так называемых руферов - подростков, которые забираются на высотки, чтобы показать свое бесстрашие в Интернете. В Ростове у таких ребят даже есть свой канал на YouTube.

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