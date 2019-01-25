Ростовчане осудили романтичную пару за поцелуй на крыше высотки
Ростовчане в социальной сети активно обсуждают фото под названием "Любовь на крыше". На снимке запечатлены целующиеся парень и девушка, стоящие на ограждении кровли высотного здания на набережной Дона. Фото было сделано недавно - на улице зима, и романтичная пара стоит в куртках.
Комментаторы не разделили настроения влюбленных. Многие высказались за то, что опасный трюк не стоил красивой фотографии: "Вот дети пошли!", "Потом соскребать", "Одно неловкое движение, и это будет любовь до гроба", "Сначала собирают лайки, а потом деньги на лечение", "Потом, как в сказке: и умерли они в один день".
Люди осуждают так называемых руферов - подростков, которые забираются на высотки, чтобы показать свое бесстрашие в Интернете. В Ростове у таких ребят даже есть свой канал на YouTube.