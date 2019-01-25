«В любовь не играй с теми, кто тебя старше»: Ростовчанин снимается в клипе на песню Егора Крида

СЕГОДНЯ 10:58 2019-01-25T12:24:30+03:00

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Ростовчанин Вадим Орехов появится в клипе на песню Егора Крида. Кадры со съемок он опубликовал у себя в социальных сетях.

- Совсем скоро выйдет клип на песню Егора Крида «В любовь не играй с теми, кто тебя старше», - сообщил Вадим. - Уже отсняли одну из локаций в Баравихе. Было очень круто вместе с профессиональной командой.

Говорят, съемки сейчас в самом разгаре. Однако пока сам сюжет и дата, когда зрители смогут увидеть видеокадры на своих экранах, пока не разглашаются.

Кадры клипа в Барвихе.Фото: СОЦСЕТИ

Известно, что лирическая композиция на тему несчастной любови. По сюжету песни, главный герой переживает: его 18-летняя возлюбленная может выбрать другого - того, кто намного старше ее. Причина, как поется в песне, вполне объяснима: "Ты ждала другого, который мог быть сделать реальными твои материальные желания".

Но вот в пользу кого из поклонников закончится история в новом клипе? Об этом узнаем совсем скоро.

Известно, что ростовчанин Вадим Орехов сыграет в нем одну из главных ролей. Модельмен уже становился победителем различных конкурсов красоты. Он даже участвовал в конкурсе «Мистер Вселенная». К слову, это не первый его опыт в съемках клипах и фильмах.

Вадим даже участвовал в конкурсе «Мистер Вселенная».Фото: СОЦСЕТИ

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- Я родился во Владикавказе - это Северная Осетия, - рассказал сайту rostov.kp.ru Вадим Орехов. - И как вы понимаете, в Осетиии мужчинам не принято участвовать в подобных соревнованиях. Плюс я еще и потомственный военный. Окончил Ростовский военный институт ракетных войск, служил в войсках стратегического назначения. После реорганизаций в армии ушел на гражданку и переехал в Москву - работать в нефтегазовой компании и идти к мечте стать актером. А еще я - потомственный казак. (подробности)