В Ростовской области на горячую линию по вывозу мусора поступили 12 тысяч звонков

СЕГОДНЯ 12:19 2019-01-25T12:19:02+03:00

С начала мусорной реформы в регионе прошло меньше месяца. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

С начала мусорной реформы в регионе прошло меньше месяца

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В Ростовской области с 1 января 2019 года стартовала мусорная реформа. Ее смысл в том, что за вывоз мусора теперь будет отвечать региональный оператор, с которым должны были перезаключить договор управляющие компании, предприятия или хозяева недвижимости. Были озвучены формула и тариф, который рассчитывается индивидуально для каждого населенного пункта.

В итоге, на «горячую линию» регионального оператора поступило почти 12 тысяч звонков. Основными темами обращений являются вопросы о стоимости услуг с 1 января 2019 года, контакты абонентских отделов и условия заключения договоров.

В компании добавили: операторы будут дежурить у телефона с 07:00 до 20:00 без выходных. Сюда можно обращаться по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов и консультаций по заключению договоров и другим.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8-800-707-05-08.