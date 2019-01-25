В Ростовской области на горячую линию по вывозу мусора поступили 12 тысяч звонков
В Ростовской области с 1 января 2019 года стартовала мусорная реформа. Ее смысл в том, что за вывоз мусора теперь будет отвечать региональный оператор, с которым должны были перезаключить договор управляющие компании, предприятия или хозяева недвижимости. Были озвучены формула и тариф, который рассчитывается индивидуально для каждого населенного пункта.
В итоге, на «горячую линию» регионального оператора поступило почти 12 тысяч звонков. Основными темами обращений являются вопросы о стоимости услуг с 1 января 2019 года, контакты абонентских отделов и условия заключения договоров.
В компании добавили: операторы будут дежурить у телефона с 07:00 до 20:00 без выходных. Сюда можно обращаться по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов и консультаций по заключению договоров и другим.
АЛЛО!
Телефон «горячей линии»: 8-800-707-05-08.