В городе Батайске появится новая школа за 410 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-25T12:29:30+03:00

Известно, что она будет рассчитана на 600 мест

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Новая школа на 600 мест появится в городе Батайске. Об этом сообщили в правительстве региона. Предположительно, новое учебное заведение встанет в строй и распахнет свои двери в марте будущего года. А уже в первом квартале 2019-го начнутся строительно-монтажные работы. Известно, что их большая часть профинансируют из бюджета Ростовской области. На строительство должно уйти порядка 410 миллионов рублей.

При этом, там будет все необходимое - спортивный комплекс,где будут поля для игры в волейбол, мини-футбол и баскетбол. Также предусмотрены дорожки для занятий легкой атлетикой и площадки для гимнастики. А еще будут собственные тренажерный, спортивный, актовый залы и столовая, расчитанная на триста мест.

Кроме того, еще в двух школах города обещают сделать капитальный ремонт.

- Батайску предстоит решить достаточно сложную задачу по увеличению числа школьных мест, - добавили в правительстве. - Сегодня 39 процентов школьников там занимаются во вторую смену.