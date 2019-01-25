2019-01-25T14:28:35+03:00
Общество

«Все гениальное просто»: глубокое декольте «Мисс Россия» Татьяны Котовой оценили поклонники

Красавица поделилась лайфхаками счастья
ГОШЕВ Игорь
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Красавица поделилась лайфхаками счастья. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Красавица поделилась лайфхаками счастья. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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- Все гениальное просто, - именно так начала свой пост в Инстаграм «Мисс Россия» Татьяна Котова. А далее дива поделилась некоторыми лайфхаками счастья. В частности, она посоветовала поклонникам быть независимыми и самодостаточными, уважать себя и других, а также не беспокоиться о том, на что нельзя влиять.

- Ваше счастье зависит только от Вас, а не от того, как думают и поступают другие люди, - уверена модель. - Ну, и наконец, настойчивость и упорство всегда вознаграждаются.

Кроме того, она посоветовала развивать таланты и чаще бывать на свежем воздухе в любую погоду.

Однако поклонникам понравились не только советы, которыми поделилась Татьяна, но и ее новый образ. На фото она в вечернем платье с глубоким декольте.

kottovakottova
Все гениальное просто.
28293 отметок «Нравится»164 комментариевInstagram

Среди комплиментов: «Очень красивая», «Шикарна», «Какое потрясающее платье» и «В этом посте прекрасно все: и фото, и слова».

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