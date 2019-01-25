В Ростове-на-Дону задержали 53-летнего наркокурьера

СЕГОДНЯ 14:56 2019-01-25T14:56:57+03:00

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В Ростове-на-Дону под следствием оказался 53-летний местный житель. Согласно официальной версии, мужчина занимался распространением наркотиков. Как сообщили в правоохранительных органах, информация о причастности ростовчанина к преступлению поступила от бдительных граждан.

- Во время продажи на улице Горького данный человек был задержан, - пояснили в полиции. - В присутствии понятых оперативники провели личный досмотр и обнаружили бумажный сверток с веществом белого цвета.

Порошок был отправлен на исследование, которое показало, что изъятое - наркотик синтетического происхождения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, на время расследования которого его взяли под стражу.

Напомним, осенью в Ростове вынесли приговор мужчине, который был "закладчиком" наркотиков. Места тайников он фотографировал на сотовый телефон, а снимки отправлял покупателям. Во время задержания у него нашли восемь полимерных пакетов, в которых были наркотики. Они и стали главной уликой.