Житель Ростовской области прятал «травку» в кастрюле

СЕГОДНЯ 15:03 2019-01-25T15:05:41+03:00

Во время обыска обнаружили несколько пакетов с "травкой"

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Полиция Морозовска возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, которого считают причастным к изготовлению и хранению наркотиков.

- Оперуполномоченные получили информацию, что один из селян периодически появляется на улице в состоянии, которое похоже на наркотическое опьянение, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Полицейские решили навестить мужчину.

«Травку» обнаружили почти сразу - она находилась в кастрюле в прихожей частного дома. А еще свертки с подозрительным веществом нашли в столе, находящимся в этой же комнате. Результаты экспертизы подтвердили догадки оперативников – мужчина хранил 259 граммов марихуаны.

По словам подозреваемого, летом во время вечерних прогулок он собирал части дикорастущих наркотических растений, который затем использовал. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы.