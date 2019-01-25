Размер имеет значение: Звезда Playboy Мария Лиман призналась, какого она роста

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-25T15:07:28+03:00

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Звезда Playboy Мария Лиман сегодня, 25 января, отмечает день рождения. Сексапильной красотке из Ростова-на-Дону исполняется 25 лет. По такому случаю Мария решила откровенно ответитить на все вопросы свои поклонников, опубликовала ответы на самые частые из них в сторис своего Инстагарм.

В частности, один из них был на тему роста девушки, видимо для кого-то и рост, и размеры имеют значение. Многие уверяли, что с такими формами красавица явно не дотягивает до модельных параметров. Однако Лиман расселяла все слухи, объявив - ее рост составляет 173 сантиметра. С таким - хоть на «Мисс Россия». Хотя, может, Мария и не октажется покорить главный подиум страны.

Сейчас красавица - она стала известна всему миру после съемок в попуярном мужском журнале, активно участвует в ТВ-шоу, снимается в кино и балует поклонников снимками, которые один краше другого.