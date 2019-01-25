В Ростове-на-Дону задержали серийного домушника
Донские полицейские распространили официальное сообщение о задержании мужчины, которого считают причастным к серии краж.
- В дежурную часть обратилась жительница с заявлением о краже денег и ювелирных украшений, - пояснили в правоохранительных органах. - Неизвестный, пользуясь отсутствием жильцов, через окно проник в частный дом, откуда похитил ценности.
Вскоре сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого - 24-летнего ранее судимого ростовчанина. На данный момент, как считают стражи порядка, он причастен к шести подобным преступлениям. Мужчина тащил все, что плохо лежало и можно было продать - бытовую и электротехнику, ювелирные украшения.
На время расследования его взяли по стражу. Если вина ростовчанина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лети лишения свободы.