Самым необычным пассажиром аэропорта Платов в 2018 году стал кенгуру

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-25T15:39:39+03:00

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Сотрудники ростовского аэропорта Платов вспомнили с какими питомцами путешествовали пассажиры в ушедшем 2018 году. Чаще всего ростовчане везли с собой на отдых собак и кошек. Однако самым необычным четвероногим стал кенгуру. Правда, символ Австралии летел не как "пассажир", а как "груз".

Отметим, что на внутрироссийских направлениях для животного достаточно иметь ветеринарный паспорт с отметкой о прививке от бешенства. При этом данные пассажира должны совпадать с данными владельца питомца, внесенными в этот документ. Для перемещения питомца за рубеж необходимо электронное ветеринарное свидетельство формы № 1, оформленное государственной ветеринарной службой во ФГИС "Меркурий". В ветеринарном контрольном пункте Платова ветеринарный сопроводительный документ обменивается на международный ветеринарный сертификат формы № 5А. Перевозка животных не входит в норму провоза бесплатного багажа и оплачивается отдельно, в том числе переноска или контейнер. Сервисы воздушной гавани предусматривают возможность отправки животных без сопровождения через грузовой терминал.