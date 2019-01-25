2019-01-25T15:31:46+03:00
Экономика

Ростовская область за год сэкономила на «легких» госзакупках 123 млн рублей

Общая сумма товаров и услуг в этом сегменте превысила 3,4 млрд рублей
Александр СТЕПАНОВ
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За время своего существования эта электронная площадка привлекла более 5,5 тысячи поставщиков.За время своего существования эта электронная площадка привлекла более 5,5 тысячи поставщиков.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Региональный Интернет-портал, созданный полтора года назад для закупок малого объема (в основном, это госконтракты до 100 тысяч рублей, в отдельных случаях — до 400 тысяч), называемых еще «легкими» из-за небольших сумм, позволил Ростовской области сэкономить на них 123 млн рублей.

- За время своего существования эта электронная площадка привлекла более 5,5 тысячи поставщиков — причем, в основном, донских участников рынка и товаропроизводителей (85 процентов), - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в облправительстве. - Региональные заказчики осуществили закупок на сумму более 3,4 миллиарда рублей. А с июля 2017-го экономия все время работы портала составила 153,5 млн рублей.

Добавим, что, по замыслу Минэкономразвития РО, ресурс призван стимулировать спрос на продукцию именно региональных производителей, а также повышать прозрачность и эффективность закупок малого объема и развивать конкуренцию.

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