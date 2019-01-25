Подписчики раскритиковали модные образы третьей жены Тарасова
Супруга московского Локомотива футболиста Дмитрия Тарасова не теряет время. После родов Анастасия в прекрасной форме. И теперь подбирает новые образы. Ими красавица из Ростова-на-Дону поделилась в своем Инстаграм. И предложила поклонникам проголосовать за понравившийся.
Мнения подписчиков разделились: примерно равное количество проголосовало за оба наряда. Однако нашлись и те, кто раскритиковал вкус модели.
- Все вместе не очень. Особенно обувь. Что-то не складывается, - написал один из диванных дизайнеров.
- Первый очень красиво. По второму не пойму что не так: цвет помады надо другой по-моему, - высказал свое мнение другой.
- Интересно, что ж не уродует фигуру? Такие прям все стилисты разборчивые, - вступился за красавицу кто-то из фоловеров.
Однако больше все-таки комментариев-комплиментов: «Лицо восхитительно. Сама нежность», «У Анастасии лицо как у фарфоровой куколки - идеальное. Черты лица правильные, выразительные. Красивая девушка с хорошей фигуркой. Всем на зависть».