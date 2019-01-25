«Ох, Валентина»: Видео в откровенном топе «Мисс Интерконтиненталь» набирает тысячи лайков

СЕГОДНЯ 17:02 2019-01-25T17:02:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Тысячи лайков набирает видео, которое опубликовала красавица из Ростова-на-Дону и победительница международных конкурсов красоты Валентина Расулова. На нем «Мисс Интерконтиненталь» танцует на фоне бассейна в откровенном топике и коротеньких шортиках. Таким способом модель прорекламировала шпаргалку по лучшим пляжам в Дубаи, которую приготовила для своих подписчиков.

- Все любят этот город за то, что лететь из Москвы меньше пяти часов, и ты попадаешь в параллельную вселенную, где светит солнце, - написала она. - К слову, даже зимой погода хорошая. Хотя бывают дни, когда я подумываю одеть пуховик. Но днем в среднем 23-26 градусов тепла. Я для себя открыла пару мест, где хорошо...

Однако поклонников, похоже, больше заворожил танец девушки. В числе комментариев: «Ох, Валентина», «Огонь» и «Какие формы».