2019-01-25T17:02:33+03:00
Общество

«Ох, Валентина»: Видео в откровенном топе «Мисс Интерконтиненталь» набирает тысячи лайков

Красавица приготовила для поклонников шпаргалку по лучшим пляжам
ГОШЕВ Игорь
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Тысячи лайков набирает видео, которое опубликовала красавица из Ростова-на-Дону. Фото: Инстаграм Валентины РасуловойТысячи лайков набирает видео, которое опубликовала красавица из Ростова-на-Дону. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой
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Тысячи лайков набирает видео, которое опубликовала красавица из Ростова-на-Дону и победительница международных конкурсов красоты Валентина Расулова. На нем «Мисс Интерконтиненталь» танцует на фоне бассейна в откровенном топике и коротеньких шортиках. Таким способом модель прорекламировала шпаргалку по лучшим пляжам в Дубаи, которую приготовила для своих подписчиков.

- Все любят этот город за то, что лететь из Москвы меньше пяти часов, и ты попадаешь в параллельную вселенную, где светит солнце, - написала она. - К слову, даже зимой погода хорошая. Хотя бывают дни, когда я подумываю одеть пуховик. Но днем в среднем 23-26 градусов тепла. Я для себя открыла пару мест, где хорошо...

Однако поклонников, похоже, больше заворожил танец девушки. В числе комментариев: «Ох, Валентина», «Огонь» и «Какие формы».

rasulova_valentinarasulova_valentina
Лучшие пляжи в Дубай
661 отметок «Нравится»62 комментариевInstagram

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