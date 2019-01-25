Батайск хотят спасти от регулярных подтоплений

СЕГОДНЯ 17:10 2019-01-25T17:11:28+03:00

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В Батайске началась инспекция системы водопонижения, которая была создана еще в советское время, но последние 15 лет фактически не работала. В местной администрации надеются определить техническую возможность ее восстановления. Проблема была поднята на встреча губернатора донского региона с руководителем города.

- Затопление Батайска – проблема глобальная и давняя. Город расположен ниже уровня Дона, в его пойме, здесь близко к поверхности подходят грунтовые воды, - пояснил новый глава администрации Геннадий Павлятенко. - Система водопонижения не работает: вышли из строя насосы, заилились и замусорены водоотводные каналы.

Губернатор предложил «этой проблемой внимательно позаниматься», поручив провести полную ревизию состояния системы водопонижения.