«Купальник все скрыл»: Поклонники просят пловчиху Юлию Ефимову вернуться на дорожку
Ни одно фото пловчихи Юлии Ефимовой из Волгодонска Ростовской области, опубликованное в ее Инстаграм, не остается без внимания поклонников. Вот и на этот раз лидер сборной России по плаванию опубликовала несколько снимков, сделанных на песчаном берегу Калифорнии. На нем спортсменка позирует фотографу и радостно улыбается.
- Дежурный спасатель, - в шутку на английском подписала она фото.
Поклонники спортсменки уже поставили за атмосферные кадры больше восьми тысяч лайков. А заодно осыпали королеву браса комплиментами: «Как всегда, прекрасна», «Красотуля», «Суперская» и «Очень красиво».
- Ох, как же скрывает спортивный купальник великолепную грудь! - высказал свое мнение один из подписчиков Юлии.
Но другие признались, что скучают по ее феерическим выступлениям в бассейне.
- Когда мы тебя вновь увидим на дорожке? - написали они.