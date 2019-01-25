«Купальник все скрыл»: Поклонники просят пловчиху Юлию Ефимову вернуться на дорожку

СЕГОДНЯ 17:14 2019-01-25T17:31:18+03:00

Фанаты скучают по ее фееричным выступлениям в бассейне. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.

Фанаты скучают по ее фееричным выступлениям в бассейне

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Ни одно фото пловчихи Юлии Ефимовой из Волгодонска Ростовской области, опубликованное в ее Инстаграм, не остается без внимания поклонников. Вот и на этот раз лидер сборной России по плаванию опубликовала несколько снимков, сделанных на песчаном берегу Калифорнии. На нем спортсменка позирует фотографу и радостно улыбается.

- Дежурный спасатель, - в шутку на английском подписала она фото.

Поклонники спортсменки уже поставили за атмосферные кадры больше восьми тысяч лайков. А заодно осыпали королеву браса комплиментами: «Как всегда, прекрасна», «Красотуля», «Суперская» и «Очень красиво».

pryanya93 Lifeguard on duty

- Ох, как же скрывает спортивный купальник великолепную грудь! - высказал свое мнение один из подписчиков Юлии.

Но другие признались, что скучают по ее феерическим выступлениям в бассейне.

- Когда мы тебя вновь увидим на дорожке? - написали они.