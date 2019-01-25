2019-01-25T17:30:14+03:00
Общество

В Ростовской области почти 205,5 тысячи студентов

Такие цифры озвучили в Ростовстате
Ольга ГОПАЛО
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В пятницу, 25 января, отмечается главный праздник студенчества.В пятницу, 25 января, отмечается главный праздник студенчества.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В пятницу, 25 января, отмечается главный праздник студенчества — Татьянин день. Чтобы понять - сколько их отмечающих торжество, последние цифры озвучили в Ростовстате.

Оказалось, что всего на Дону 12 вузов. В прошлом учебном году там в общей сложности обучались 134,5 тысячи человек - речь идет о программах бакалавриата, специалитета и магистратуры. К слову, по числу студентов вузов наш регион занимает четвертое место в России. На всех них приходится 7 887 преподавателей, многие из которых имеют ученые степени.

Кроме того, в 2017 году дипломы о высшем образовании получили более 32 тысяч студентов. А из общей численности выпускников 26,2 процента стали бакалаврами, специалистами, магистрами в области экономики и управления. В тройке лидеров юриспруденция, а также информатика и вычислительная техника - 11,8 и 5,8 процента соответственно.

Кроме того, специалистов среднего звена готовят в 124 образовательных учреждениях Дона, где еще учатся более 71 тысячи студентов. Львиная доля из них выбрали очную форму обучения.

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