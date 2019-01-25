2019-01-25T18:08:00+03:00
Общество

Житель Ростова-на-Дону предложил знакомому работу, а тот его ограбил на 200 тысяч рублей

Подозреваемого удалось задержать
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону под следствием оказался 38-летний мужчина, которого подозревают в разбое. Как пояснили в правоохранительных органах, потерпевший познакомился с подозреваемым на улице, предложив ему работу грузчиком.

- Чтобы обсудить подробности, пострадавший пригласил нового знакомого домой, - рассказали в полиции. - В ходе общения и употребления алкогольных напитков между мужчинами произошел конфликт.

Злоумышленник схватил со стола нож, ударил потерпевшего, а затем забрал сотовый, золотые украшения (на 200 тысяч рублей), после чего ретировался. Хозяин квартиры выжил и смог описать приметы обидчика, благодаря чему того задержали.

Как оказалось, ранее мужчина был судим за кражу и разбой. Сейчас в отношении него возбудили новое уголовное дело, на время расследования которого ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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