2019-01-25T18:31:59+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на путепроводе Малиновского обещают залатать ямы

Правда, точную дату не называют
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Дорожники обещают привести залатать разрушенияДорожники обещают привести залатать разрушенияФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Администрация Ростова-на-Дону сообщила о том, что будут устранены разрушения на проезжей части на путепроводе через железнодорожные пути по улице Малиновского. Правда точная дата не называется, как говорится на сайте администрации города, произойдет это «в ближайшее время».

По словам и.о. директора МКУ «ДИСОТИ» Дмитрия Васильева, уже приведены в порядок улицы Орбитальная, Таганрогская, Панфиловцев, Зои Космодемьянской, проезжая часть моста через реку Дон на Западном обходе.

- Работы выполнены в рамках исполнения гарантийных обязательств и муниципальных контрактов, - поясняют в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что устранены разрушения проезжей части на 17 объектах улично-дорожной сети Ростова, в частности, ремонт выполнен на улицах Каскадная, Тюхряева, Лелюшенко, Шеболдаева, Погогина, Золотистая, по переулкам Тихорецкий, Шахтинский, Алябьева.

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