В Таганроге под вывеской салона эстетической релаксации работали проститутки

СЕГОДНЯ 00:19 2019-01-26T00:22:43+03:00

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В Таганроге будут судить организаторов притона для проституток. В августе 2018 года четверо мужчин открыли в городе салон эстетической релаксации "Эгоист", где, по официальной версии правоохранительных органов, систематически предоставляли помещения для занятия проституцией и вовлекли в этот бизнес четырех "жриц любви". Слава о сладострастном заведении быстро разошлась по Таганрогу, и на него обратили внимания стражи порядка.

Как сообщает Прокуратура Ростовской области, предприимчивых мужчин будут судить по статьям "Организация занятия проституцией" и "Вовлечение в занятие проституцией группой лиц по предварительному сговору". Главный организатор притона пошел на сделку со следствием, поэтому уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.