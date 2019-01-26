2019-01-26T00:22:43+03:00
Общество

В Таганроге под вывеской салона эстетической релаксации работали проститутки

Организаторы притона пошли под суд
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
В Таганроге перед судом предстанут лица, обвиняемые в содержании притона для занятия проституцией/В Таганроге перед судом предстанут лица, обвиняемые в содержании притона для занятия проституцией/Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Таганроге будут судить организаторов притона для проституток. В августе 2018 года четверо мужчин открыли в городе салон эстетической релаксации "Эгоист", где, по официальной версии правоохранительных органов, систематически предоставляли помещения для занятия проституцией и вовлекли в этот бизнес четырех "жриц любви". Слава о сладострастном заведении быстро разошлась по Таганрогу, и на него обратили внимания стражи порядка.

Как сообщает Прокуратура Ростовской области, предприимчивых мужчин будут судить по статьям "Организация занятия проституцией" и "Вовлечение в занятие проституцией группой лиц по предварительному сговору". Главный организатор притона пошел на сделку со следствием, поэтому уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24