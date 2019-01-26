"Ростов" уступил "Локомотиву" 3:4 по пенальти

СЕГОДНЯ 00:52 2019-01-26T00:52:22+03:00

Изменить размер текста: A A

25 января в Катаре (город Доха) прошел матч между футбольными клубами "Ростов" и "Локомотив". Итогом игры стала ничья - 1:1, и победитель определился в серии пенальти - москвичи оказались лучше "желто-синих" - 4:3.

На 60-ой минуте за "Ростов" дебютировал новичок этого сезона Роман Еременко. После выхода на поле полузащитнику удалось сделать несколько "острых" передач.

- Очень хорошая игра. Первый тайм был более целостным во всех отношениях. Не было разрывов между линиями. Второй тайм не так понравился, - прокомментировал матч главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. - Игру Еременко оценил бы как хорошую. Он показал то, что мы от него ждем. Больше двух с половиной месяцев не играл, но очень прилично смотрелся.

Отметим, что это был матч не чемпионата России, а другого кубка. Ранее в его рамках "Ростов" уступил "Спартаку" - 1:2. В той игре вратарь Сергей Песьяков получил небольшую травму, поэтому в противостоянии с "Локо" не участвовал.