2019-01-26T10:17:02+03:00
Звезды

Дмитрий Дибров устроил себе романтический отпуск в Америке

Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Дибровы летят в Москву. Фото: @polinadibrova, Instagram.Дибровы летят в Москву. Фото: @polinadibrova, Instagram.
Изменить размер текста:

Пожалуй, самая известная семейная чета из Ростова - Дмитрий и Полина Дибровы - вернулись домой из своего путешествия по Америке. Супруги оставили детей дома, а сами на неделю рванули в Штаты, чтобы провести отпуск только вдвоем. Судя по Instagram, телеведущий и его жена побывали на побережье Тихого океана и на Беверли Хиллс. Правда, у Полины два дня из семи была температура, но, все равно, девушка замечательно провела время.

- Не перестаю удивляться умению американцев доставить удовольствие собеседнику. Как они внимательно относятся к тебе, с улыбкой и восторженными глазами! Очень хочу этому научиться - искренне относятся к каждому, - написала девушка на своей страничке в соцсети.

25 января она сообщила, что мчит к детям в холодную Москву и везет с собой чемодан подарков.

- Америка прекрасна, а дома лучше, - призналась многодетная мать.

polinadibrovapolinadibrova
Уважаю и восторгаюсь своим мужем и разницей в нас. Совсем не интересно быть одинаковыми. Мне бы скучно было жить. Кстати, у нас романтик.
7436 отметок «Нравится»110 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24