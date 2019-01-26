Дмитрий Дибров устроил себе романтический отпуск в Америке

СЕГОДНЯ 10:15 2019-01-26T10:17:02+03:00

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Пожалуй, самая известная семейная чета из Ростова - Дмитрий и Полина Дибровы - вернулись домой из своего путешествия по Америке. Супруги оставили детей дома, а сами на неделю рванули в Штаты, чтобы провести отпуск только вдвоем. Судя по Instagram, телеведущий и его жена побывали на побережье Тихого океана и на Беверли Хиллс. Правда, у Полины два дня из семи была температура, но, все равно, девушка замечательно провела время.

- Не перестаю удивляться умению американцев доставить удовольствие собеседнику. Как они внимательно относятся к тебе, с улыбкой и восторженными глазами! Очень хочу этому научиться - искренне относятся к каждому, - написала девушка на своей страничке в соцсети.

25 января она сообщила, что мчит к детям в холодную Москву и везет с собой чемодан подарков.

- Америка прекрасна, а дома лучше, - призналась многодетная мать.