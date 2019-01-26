2019-01-26T10:42:14+03:00
Общество

В Ростовской области повсеместно внедряют раздельный сбор мусора

"Органику" и "неорганику" уже нужно сортировать
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
После проведения "мусорной реформы" ростовчане стали жаловаться на то, что отходы никто не вывозит.После проведения "мусорной реформы" ростовчане стали жаловаться на то, что отходы никто не вывозит.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

С началом работы новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами Ростовская область переходит на раздельный сбор мусора, сообщает региональное министерство ЖКХ.

- В 2019 году отходы надо будет делить на органические и неорганические. С 2020 года неорганические отходы будут делиться на фракции: стекло, бумага, картон и другое, - говорится в сообщении.

Кстати, раздельный сбор отразится на плате за услугу регионального оператора. На Дону уже введены понижающие коэффициенты к нормативу накопления для жителей области: 0,96 – при разделении на два вида отходов, до 0,86 – на три и более. Это значит, что управляющие компании и ТСЖ будут платить за вывоз мусора меньше, если сами организуют его сортировку среди жильцов. Но перед этим необходимо заключить договор с региональным оператором.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новочеркасске вор пробрался в пустую квартиру и стащил газовый котел
Автохам с большим сердцем: ростовчане обсуждают водителя, занимающего два парковочных места
В центре Ростова-на-Дону произошел пожар: погибла женщина
Дмитрий Дибров устроил себе романтический отпуск в Америке
"Ростов" уступил "Локомотиву" 3:4 по пенальти
Ростовчане спасли выпавшую из окна кошку
В Таганроге под вывеской салона эстетической релаксации работали проститутки
В Ростове-на-Дону на путепроводе Малиновского обещают залатать ямы
Житель Ростова-на-Дону предложил знакомому работу, а тот его ограбил на 200 тысяч рублей
В Ростовской области почти 205,5 тысячи студентов
«Купальник все скрыл»: Поклонники просят пловчиху Юлию Ефимову вернуться на дорожку
Батайск хотят спасти от регулярных подтоплений
«Ох, Валентина»: Видео в откровенном топе «Мисс Интерконтиненталь» набирает тысячи лайков
Подписчики раскритиковали модные образы третьей жены Тарасова