В Ростовской области повсеместно внедряют раздельный сбор мусора

СЕГОДНЯ 10:40 2019-01-26T10:42:14+03:00

После проведения "мусорной реформы" ростовчане стали жаловаться на то, что отходы никто не вывозит. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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С началом работы новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами Ростовская область переходит на раздельный сбор мусора, сообщает региональное министерство ЖКХ.

- В 2019 году отходы надо будет делить на органические и неорганические. С 2020 года неорганические отходы будут делиться на фракции: стекло, бумага, картон и другое, - говорится в сообщении.

Кстати, раздельный сбор отразится на плате за услугу регионального оператора. На Дону уже введены понижающие коэффициенты к нормативу накопления для жителей области: 0,96 – при разделении на два вида отходов, до 0,86 – на три и более. Это значит, что управляющие компании и ТСЖ будут платить за вывоз мусора меньше, если сами организуют его сортировку среди жильцов. Но перед этим необходимо заключить договор с региональным оператором.