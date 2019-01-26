В центре Ростова-на-Дону произошел пожар: погибла женщина

СЕГОДНЯ 12:01 2019-01-26T12:17:20+03:00

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Сегодня утром, 26 января, в центре Ростова произошел пожар. По свидетельствам очевидцев, около 9 часов началось задымление в двухэтажном здании по улице Горького, 179. Оперативные службы перекрыли движение по данной улице - между проспектами Соколова до Чехова.

Спасатели сообщили, что возгорание началось на крыше дома. На место ЧП выехали восемь пожарных расчетов. Огонь распространился на площадь в 45 квадратных метров. На тушение ушло около часа. Причины происшествия устанавливаются.

В данном происшествии пострадала взрослая женщина, она отравилась продуктами горения. Медики повезли ее в больницу, но, к сожалению, по дороге несчастная скончалась.

Известно, что горевшее здание является местной достопримечательностью - доходным домом А. И. Королева, постройки 19 века. Недавно в нем был сделан ремонт, обновлен фасад.