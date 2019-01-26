2019-01-26T12:52:46+03:00
Происшествия

В Новочеркасске вор пробрался в пустую квартиру и стащил газовый котел

Для этого ему пришлось карабкаться на второй этаж
Илья БОГОМОЛОВ
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В городе Новочеркасске сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражеВ городе Новочеркасске сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражеФото: ГУ МВД России по РО
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В Новочеркасске полицейские задержали квартирного вора. Им оказался 27-летний местный житель, ранее судимый по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". А обстоятельства его нового преступления следующие: подозреваемый, зная, что в присмотренной им квартире никто не живет, взобрался на балкон второго этажа, взломал дверь в комнату и похитил газовый котел стоимостью 30 тысяч рублей. Похоже, ничего больше из пустой квартиры забрать было нечего. Хозяин жилплощади обнаружил пропажу и написал заявление в полицию. Нечистого на руку "альпиниста" удалось вычислить довольно быстро.

- Похищенное изъято и возвращено законному владельцу, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области. - В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража", он задержан.

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