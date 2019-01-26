2019-01-26T16:04:49+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону выброшенная из окна бутылка пробила лобовое стекло автомобиля

Автовладелец ищет метателя "снаряда"
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Левенцовка НОВОСТИ"Фото из группы ВК "Левенцовка НОВОСТИ"
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографию из микрорайона Левенцовка. На снимке запечатлен припаркованный автомобиль с порядочной дырой в лобовом стекле.

- Возле дома Еременко, 99 неизвестное лицо бросило с окна пластиковую бутылку с остатками воды в ней. Вот результат. А могло кому-то голову пробить, - пишет автор фото.

В комментариях посыпались возмущениях от горожан. Отметим, что совсем недавно в этом районе искали вандала, который разбил несколько машин аналогичным способом, только "снарядами" послужили замороженные яйца. И ранее о подобных инцидентах не раз сообщалось в социальных сетях. Очевидно, на верхних этажах левенцовских высоток живет дебошир, ненавидящий автовладельцев и их способы парковки, машины, пострадавшие от скинутых из окна предметов уже исчисляются десятками.

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