В Ростовской области осудили мужчину, который убил знакомого затрещиной

СЕГОДНЯ 17:02 2019-01-26T17:02:17+03:00

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В Ростовской области осудили 56-летнего жителя Верхнедонского района. Мужчина признан виновным по статье "Причинение смерти по неосторожности". Инцидент произошел 25 мая прошлого года, когда он распивал спиртное со своим знакомым.

- Судом установлено, что около 19 часов в ходе конфликта мужчина нанес один удар ладонью руки в область головы своему знакомому, от которого последний потерял равновесие и упал. В результате падения мужчина ударился головой о кирпичный порог и потерял сознание. Спустя несколько дней он скончался в больнице, - рассказали сотрудники Следственного управления СКР по Ростовской области.

Правоохранительные органы собрали достаточно доказательств, и мужчину приговорили к одному году и двум месяцам ограничения свободы.