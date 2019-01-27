2019-01-27T09:30:44+03:00
Происшествия

В Ростовской области неизвестные украли насосный агрегат

Стоимость пропажи хозяин имущества оценил в 120 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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Стоимость пропажи хозяин имущества оценил в 120 тысяч рублей.Стоимость пропажи хозяин имущества оценил в 120 тысяч рублей.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Ростовской области произошла кража, которую удалось быстро раскрыть. Известно, что инцидент случился в Мартыновском районе Дона. В полицию позвонили работники водонапорной станции и сообщили: украден дорогой насосный агрегат. Стоимость имущества владелец оценил в 120 тысяч рублей.

Стражи порядка сразу же выехали на место преступления. По горячим следам им удалось задержать предполагаемых преступников. Подозреваются двое мужчин, их возраст - 26 и 27 лет. Они оба жители этого же района.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, подозреваемые проникли в помещение, взломав металлическую дверь, после чего вынесли дорогостоящее оборудование. Затем они разобрали аппарат на мелкие детали и сдали на металлолом.

В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Они находятся под подпиской о невыезде. Если дело дойдет до суда, а мужчин признают виновными, ближайшие несколько лет они проведут за решеткой.

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