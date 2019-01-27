В Новочеркасске мужчина спрятал на балконе 1,5 килограмма марихуаны

СЕГОДНЯ 09:29 2019-01-27T09:34:29+03:00

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В Ростовской области полицейским удалось задержать подозреваемых, связанных с наркотиками.

Так, в Новочеркасске в поле зрения правоохранителей попал местный житель. Когда стражи порядка нагрянули к нему домой, то обнаружили на балконе более 1,5 килограмма марихуаны. Мужчина объяснил - хранил зелье для себя. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, он уже был судим за грабеж. Теперь в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело за «Незаконное хранение наркотиков». Подозреваемый находится под стражей.

А в Ростове-на-Дону в центре города был задержан 22-летний горожанин. При нем обнаружили 17 граммов синтетического наркотика - мефедрона. В главке выяснили, он планировал его продать с помощью так называемых «закладок». Теперь он тоже фигурант уголовного дела.

Не исключено, что ближайшие несколько лет оба мужчины проведут в местах не столь отдаленных.

АЛЛО!

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