СЕГОДНЯ 10:16 2019-01-27T10:18:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 27 января-2 февраля 2019: дожди, туман и резкое похолодание. Если верить прогнозам синоптиков, то еще в воскресенье, 27 января, температура воздуха в Ростове-на-Дону в дневные часы будет до плюс пяти градусов. Правда, при этом порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Возможен небольшой дождь.

В ночь на понедельник, 28 января, осадки усилятся, а к утру уже ожидается до минус пяти градусов. Во вторник, 29 января, утром аналогичная температура, а днем уже до нуля. К вечеру метеорологи прогнозируют сильный туман, видимость при котором - менее километра.

Утром среды, 30 января, похожая ситуация с туманом. Но в дневные часы уже до плюс двух и небольшие осадки в виде дождя. Последний день января, несмотря на дожди, будет еще теплее - до плюс трех градусов.

В пятницу, 1 февраля, сильный туман и без осадков. Днем - от минус одного до плюс четырех градусов. В субботу, 2 февраля, такая же температура.

К слову, всю рабочую неделю ветра практически не будет. Его скорость составит до пяти метров в секунду.