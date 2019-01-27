2019-01-27T12:05:48+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону мужчина заснул у Вечного огня

В соцсетях обсуждают увиденное
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В Ростове-на-Дону мужчина заснул у Вечного огняВ Ростове-на-Дону мужчина заснул у Вечного огняФото: архив КП
Изменить размер текста:

В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фотографию, которую опубликовал один из горожан. На ней видно, как мужчина устроил у Вечного огня, что на площади Карла Маркса, спальное место. Вероятно, таким образом он решил погреться и поспать в тепле. Однако мнение Интернет-пользователей разделились.

Одни писали, что таким образом горожанин оскверняет память тех героев Великой Отечественной войны, которым посвящен мемориал.

- Он лег прямиком на могилу сотен людей - защитников нашего города, - написал один из ростовчан - Ну не замерз бы он насмерть, на улице максимум - минус четыре градуса! Это ж кем надо быть, чтобы завалиться туда из-за себя любимого?! Это ж насколько наша жизнь прогнила, что бомж, оскверняющий останки по-настоящему святых людей, стал бедной жертвой…

Фото опубликовал один из горожан. Фото: Группа Вконтакте "Это Ростов".

Фото опубликовал один из горожан. Фото: Группа Вконтакте "Это Ростов".

Другие, напротив, жалеют бездомного.

- Не надо его осуждать, он у огня грелся, а не тушил его, здесь нужно осуждать власть, которая довела людей до этого.

Или вот еще один:

- Жаль таких людей. Откуда вы все знаете,как человека помотала жизнь?! Как он стал таким?! Легко судить в теплой постельке, вечером попивая чаек. Лучше бы подошел, помог, чем смог человеку.

Некоторые писали, что такие инциденты там происходят регулярно:

- Там постоянно люди греются, подходят к огню и т. д. Но почему-то акцентировали внимание на бездомном человеке … Такие люди выживают как могут !

Пост с фото набрал почти 200 комментариев и сотни лайков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Опять инопланетяне нападают»: в небе над Ростовом-на-Дону засняли летающие объекты
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 27 января-2 февраля 2019: дожди, туман и резкое похолодание
В Новочеркасске мужчина спрятал на балконе 1,5 килограмма марихуаны
В Ростовской области неизвестные украли насосный агрегат
В Ростовской области осудили мужчину, который убил знакомого затрещиной
В Ростове-на-Дону выброшенная из окна бутылка пробила лобовое стекло автомобиля
В Новочеркасске вор пробрался в пустую квартиру и стащил газовый котел
Автохам с большим сердцем: ростовчане обсуждают водителя, занимающего два парковочных места
В центре Ростова-на-Дону произошел пожар: погибла женщина
В Ростовской области повсеместно внедряют раздельный сбор мусора
Дмитрий Дибров устроил себе романтический отпуск в Америке
"Ростов" уступил "Локомотиву" 3:4 по пенальти
Ростовчане спасли выпавшую из окна кошку
В Таганроге под вывеской салона эстетической релаксации работали проститутки
В Ростове-на-Дону на путепроводе Малиновского обещают залатать ямы
Житель Ростова-на-Дону предложил знакомому работу, а тот его ограбил на 200 тысяч рублей
В Ростовской области почти 205,5 тысячи студентов
«Купальник все скрыл»: Поклонники просят пловчиху Юлию Ефимову вернуться на дорожку
Батайск хотят спасти от регулярных подтоплений
«Ох, Валентина»: Видео в откровенном топе «Мисс Интерконтиненталь» набирает тысячи лайков
Подписчики раскритиковали модные образы третьей жены Тарасова