В Ростове-на-Дону мужчина заснул у Вечного огня

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-27T12:05:48+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фотографию, которую опубликовал один из горожан. На ней видно, как мужчина устроил у Вечного огня, что на площади Карла Маркса, спальное место. Вероятно, таким образом он решил погреться и поспать в тепле. Однако мнение Интернет-пользователей разделились.

Одни писали, что таким образом горожанин оскверняет память тех героев Великой Отечественной войны, которым посвящен мемориал.

- Он лег прямиком на могилу сотен людей - защитников нашего города, - написал один из ростовчан - Ну не замерз бы он насмерть, на улице максимум - минус четыре градуса! Это ж кем надо быть, чтобы завалиться туда из-за себя любимого?! Это ж насколько наша жизнь прогнила, что бомж, оскверняющий останки по-настоящему святых людей, стал бедной жертвой…

Фото опубликовал один из горожан. Фото: Группа Вконтакте "Это Ростов".

Другие, напротив, жалеют бездомного.

- Не надо его осуждать, он у огня грелся, а не тушил его, здесь нужно осуждать власть, которая довела людей до этого.

Или вот еще один:

- Жаль таких людей. Откуда вы все знаете,как человека помотала жизнь?! Как он стал таким?! Легко судить в теплой постельке, вечером попивая чаек. Лучше бы подошел, помог, чем смог человеку.

Некоторые писали, что такие инциденты там происходят регулярно:

- Там постоянно люди греются, подходят к огню и т. д. Но почему-то акцентировали внимание на бездомном человеке … Такие люди выживают как могут !

Пост с фото набрал почти 200 комментариев и сотни лайков.