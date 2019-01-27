2019-01-27T12:29:31+03:00
Общество

«Опять инопланетяне нападают»: в небе над Ростовом-на-Дону засняли летающие объекты

Интернет-пользователи пытаются выяснить, что на снимке
Ольга ГОПАЛО
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Интернет-пользователи пытаются выяснить, что на снимке. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".Интернет-пользователи пытаются выяснить, что на снимке. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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В социальных сетях Интернет-пользователи пытаются выяснить: что изображено на фото, которые были сделаны рано утром в воскресенье, 27 января.

- Около семи утра в небе над Ростовом-на-Дону замечены два странных объекта, состоящие каждый из трех точек. Они быстро перемещались в западном направлении. Что это? - написал очевидец, приложив к посту снимки.

Интернет-сообщество оживилось: «Инопланетяне пролетали», «Опять инопланетяне на Ростов нападают», «Это 100% НЛО другого, логичного объяснения нет!».

- Если они двигались очень быстро, то это или квадрокоптер, или какой-то неизвестный объект. Я в Первомайском районе замечаю такие же свечения, мимо пролетают быстро, - написал кто-то из горожан.

Было и такое предположение: «Может быть блики от фонарей. Такие стоят рядом с конями. Там как раз три прожектора. Вот и разоблачение».

Но многие пытались шутить над автором, философски заметив: «Это выходные пролетают».

Под постом всего за несколько часов сотни комментариев и лайков.

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