Угнал и врезался в столб: В Ростове-на-Дону мужчина стащил у знакомого ключи от "Рено"

СЕГОДНЯ 14:04 2019-01-27T14:08:01+03:00

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В полицию города Ростова-на-Дону обратился владелец иномарки «Рено Логан». Мужчина рассказал, что у него угнали машину, которая была припаркована воле дома.

Стражи порядка выяснили картину преступления. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, в тот день потерпевший отдыхал вместе со своими знакомыми. Банкет уже подходил к концу, и гости начали расходиться. Один из них заметил ключи от авто и незаметно их стащил. Однако угонщик не справился с управлением и врезался в столб. После этого он бросил авто и сбежал.

В ведомстве добавили, что им удалось задержать 18-летнего подозреваемого. Он рассказал, что просто взял легковушку, чтобы покататься. Мужчина уже был судим. Теперь в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело. Санкции данной статьи предусматривают крупный денежный штраф или реальный срок заключения. Парень может угодить за решетку на несколько лет.