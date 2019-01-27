В Аксае вооруженный мужчина ограбил магазин

СЕГОДНЯ 15:24 2019-01-27T15:24:53+03:00

Женщине ничего не оставалось, как достать все деньги из кассы. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Вооруженное ограбление произошло на магазин в городе Аксае Ростовской области. О нем в полицию сообщила продавщица, которая работала в тот день за прилавком.

По словам потерпевшей, дело было так. В магазин ворвался неизвестный мужчина. Он наставил на работницу предмет, похожий на пистолет, и потребовал отдать все деньги. Женщине ничего не оставалось, как достать всю наличность из кассы. В общей сложности там находились шесть тысяч рублей.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать налетчика. Им оказался 25-летний мужчина. Как сообщили в региональном главке, подозреваемый уже был несколько раз судим. Правда, денег при нем не нашли: злоумышленник уже успел их потратить.

Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время он находиться под стражей. Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.