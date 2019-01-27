В Ростовской области скончался ректор новочеркасского политеха

СЕГОДНЯ 15:53 2019-01-27T16:00:33+03:00

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В субботу, 26 января, не стало ректора Южно-Российского новочерксасского политехнического университета (НПИ). Владимир Передерий скончался на 60-м году жизни. Известно, что уроженец города Шахты в свое время сам окончил вуз, который позже и возглавлял последние десять лет. За это время университет вошел в топ-50 лучших технических вузов России с самой высокой репутацией у работодателей, в топ-100 лучших российских вузов. И признан центром инновационного развития региона.

- В свое время Владимир Георгиевич много сил и энергии отдавал развитию комсомольских проектов, - вспоминают коллеги. - Его особой гордостью была организованная комсомольцами вуза автоколонна «Тихий Дон», отправлявшаяся на третий трудовой семестр в степи Казахстана. Ею управляли студенты-политехники. Позже Владимир Григорьевич вспоминал, что автоколонна стала для него и его товарищей настоящей школой жизни: научила дружбе, взаимовыручке, подарила ощущение сопричастности большому, значительному делу. Ребята, проявившие тогда свои лидерские качества, со временем подтвердили их в своей профессиональной жизни, и в настоящее время занимают руководящие должности.

Сам Владимир Григорьевич на всех этапах своей биографии, чем бы он ни занимался, тоже во многом продолжал следовать юношеским установкам: был чрезвычайно работоспособным, ответственным и радеющим за судьбу дела человеком.

За большой вклад в развитие отечественной промышленности и предпринимательства Владимир Георгиевич награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

"Комсомолка" выражает самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Георгиевича.