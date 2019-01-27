2019-01-27T16:59:46+03:00
Общество

В Ростовской области мужчина похитил из квартиры гитару и кастрюли

Злоумышленника удалось задержать
Ольга ГОПАЛО
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Неизвестный разбил окно в квартире. Фото: ГОПАЛО ОльгаНеизвестный разбил окно в квартире. Фото: ГОПАЛО Ольга
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В Мартыновском районе Ростовской области произошло ЧП. В местную полицию обратился владелец квартиры, который сообщил о краже. Он рассказал, что пока его не было дома - он на некоторое время уехал в соседнюю область, стал жертвой преступления.

В частности, неизвестный разбил окно в его квартире и похитил из дома не только инструменты, водонагревательный бак и алюминиевые кастрюли, но и и гитару. Под подозрение попал местный житель. 24-летний мужчина уже отбывал наказание в местах не столь отдаленных. Полицейские его задержали. На допросе он во всем признался.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если так решит суд, несколько лет он будет отбывать наказание за решеткой.

К слову, часть похищенного изъята и возвращена законному владельцу.

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