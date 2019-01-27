Дождь, снег и гололедица: В Ростовской области предупреждают об ухудшении погоды

СЕГОДНЯ 18:37 2019-01-27T18:37:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области в воскресенье, 27 января, региональное Управление ГИБДД со ссылкой на синоптиков предупреждает об ухудшении погоды. Так, в ближайшие часы ожидается похолодание. Кроме того, прогнозируют дождь, мокрый снег, понижение температуры и, как результат, гололедицу на дороге.

Так, водителей просят быть предельно внимательными и осторожными на дороге. В частности, необходимо увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспорта, выбирать скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой, и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности.

Кроме того, необходимо строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов.

- Переходить дорогу также следует спокойным шагом, не отвлекаясь на разговоры по мобильному телефону, - советуют в Управлении.

К слову, всю ближайшую неделю метеорологи прогнозируют переменчивую погоду в донской столице.