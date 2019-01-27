В Ростовской области после ссоры мужчина загипсованной рукой разбил в машине обидчика лобовое стекло

СЕГОДНЯ 18:58 2019-01-27T18:58:01+03:00

Приняв на грудь, он нанес несколько ударов рукой, находящейся в гипсе, по лобовому стеклу. Фото: Максим ШЕВЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области задержали мужчину, который повредил чужое имущество. В полицию обратился владелец машины, который рассказал - неизвестный разбил в его автомобиле лобовое стекло и повредил антенну. Инцидент произошел в Миллеровском районе.

Стражам порядка удалось по гоячим следам отыскать подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель. Он уже был ранее судимым. Полицеские выяснили, что накануне злоумышленник поссорился с хозяином автомобиля. А дальше, приняв на грудь, нанес несколько ударов рукой, которая находилась в гипсе, по лобовому стеклу и антенне автомобиля потерпевшего.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Известно, что, согласно законодательству, санкции данной статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.