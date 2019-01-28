Баста поддержал проигравшего бой Федора Емельяненко

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-28T09:42:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный рэпер Баста поддержал бойца Федора Емельяненко, который накануне проиграл свой, предположительно, последний бой. Вначале артист из Ростова-на-Дону выложил фото мастера спорта на ринге с поднятой рукой и написал: "Спасибо". А через несколько часов выставил их совсестный снимок с подписью: "Великий!" Отметим, что Василий Вакуленко и раньше часто публично поддерживал спортсмена.

Напомним, вчера, 27 января, Емельяненко проиграл американскому бойцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. Противник отправил Федора в нокаут уже в первом раунде. Российский спортсмен не получил серьезных травм, после боя ему наложили девять швов над бровью. По возвращении в отель, его тренер Питер Тайссе сообщил, что на этом последний император, скорее всего, завершит карьеру.

bastaakanoggano Спасибо

После боя в сети появилось множество комментариев о том, что Федор выжел на ринг в ужасной форме и своим поражением опозорил Россию. При этом большинство любителей спорта поддержали легендарного бойца, в их числе и Баста.