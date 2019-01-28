2019-01-28T09:42:59+03:00
Звезды

Баста поддержал проигравшего бой Федора Емельяненко

Рэпер назвал своего кумира великим
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Баста назвал Емельяненко великим.Баста назвал Емельяненко великим.Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Известный рэпер Баста поддержал бойца Федора Емельяненко, который накануне проиграл свой, предположительно, последний бой. Вначале артист из Ростова-на-Дону выложил фото мастера спорта на ринге с поднятой рукой и написал: "Спасибо". А через несколько часов выставил их совсестный снимок с подписью: "Великий!" Отметим, что Василий Вакуленко и раньше часто публично поддерживал спортсмена.

Напомним, вчера, 27 января, Емельяненко проиграл американскому бойцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. Противник отправил Федора в нокаут уже в первом раунде. Российский спортсмен не получил серьезных травм, после боя ему наложили девять швов над бровью. По возвращении в отель, его тренер Питер Тайссе сообщил, что на этом последний император, скорее всего, завершит карьеру.

bastaakanogganobastaakanoggano
Спасибо
88126 отметок «Нравится»877 комментариевInstagram

После боя в сети появилось множество комментариев о том, что Федор выжел на ринг в ужасной форме и своим поражением опозорил Россию. При этом большинство любителей спорта поддержали легендарного бойца, в их числе и Баста.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели вытащили фуру, которая с трассы «Дон» выехала в кювет
В Ростове-на-Дону на месте, где машина ушла под землю, снова провалился асфальт
Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на битвы на остановках в Суворовском
Ростовчанка советует объезжать одну из улиц города из-за ям
В Ростове-на-Дону заработали камеры на стоп-линию
Распродажи, интернет-магазины и другие возможности купить мебель со значительной скидкой
В Ростовской области после ссоры мужчина загипсованной рукой разбил в машине обидчика лобовое стекло
Дождь, снег и гололедица: В Ростовской области предупреждают об ухудшении погоды
В Ростовской области мужчина похитил из квартиры гитару и кастрюли
В Ростовской области скончался ректор новочеркасского политеха
В Аксае вооруженный мужчина ограбил магазин
Угнал и врезался в столб: В Ростове-на-Дону мужчина стащил у знакомого ключи от "Рено"
«Опять инопланетяне нападают»: в небе над Ростовом-на-Дону засняли летающие объекты
В Ростове-на-Дону мужчина заснул у Вечного огня