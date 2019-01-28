В Ростове-на-Дону заработали камеры на стоп-линию

СЕГОДНЯ 09:55 2019-01-28T10:07:58+03:00

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Водители Ростова-на-Дону стали получать административные протоколы за выезд на стоп-линию, выписанные с помощью камер наблюдения. В частности, как сообщают в социальных сетях, первые штрафы стали поступать тем, кто совершил нарушение на пересечении улицы Садовой и проспекта Ворошиловский.

- Так же заработали камеры на Пойменой 3, там на скорость, в обоих направлениях, возле ТРЦ Мегамаг, - добавили в комментариях. - Уже получил пару писем.

rostov_roads Новость не сильно приятная. В Ростове заработали камеры на стоп линию.

Напомним, ранее правительство донского региона сообщило, что благодаря новым камерам наблюдения в декабре выписано более 10 тысяч штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные новыми комплексами фотовидеофиксации. Система «видит» превышение скорости, выезд на «вафельницу», проезд на красный сигнал светофора, езду по полосе для общественного транспорта, и другие нарушения.