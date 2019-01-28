2019-01-28T10:07:58+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону заработали камеры на стоп-линию

Водители уже получили первые «письма счастья»
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Водители Ростова-на-Дону стали получать административные протоколы за выезд на стоп-линию, выписанные с помощью камер наблюдения. В частности, как сообщают в социальных сетях, первые штрафы стали поступать тем, кто совершил нарушение на пересечении улицы Садовой и проспекта Ворошиловский.

- Так же заработали камеры на Пойменой 3, там на скорость, в обоих направлениях, возле ТРЦ Мегамаг, - добавили в комментариях. - Уже получил пару писем.

rostov_roadsrostov_roads
Новость не сильно приятная. В Ростове заработали камеры на стоп линию.
3102 отметок «Нравится»184 комментариевInstagram

Напомним, ранее правительство донского региона сообщило, что благодаря новым камерам наблюдения в декабре выписано более 10 тысяч штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные новыми комплексами фотовидеофиксации. Система «видит» превышение скорости, выезд на «вафельницу», проезд на красный сигнал светофора, езду по полосе для общественного транспорта, и другие нарушения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели вытащили фуру, которая с трассы «Дон» выехала в кювет
В Ростове-на-Дону на месте, где машина ушла под землю, снова провалился асфальт
Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на битвы на остановках в Суворовском
Ростовчанка советует объезжать одну из улиц города из-за ям
Баста поддержал проигравшего бой Федора Емельяненко
Распродажи, интернет-магазины и другие возможности купить мебель со значительной скидкой
В Ростовской области после ссоры мужчина загипсованной рукой разбил в машине обидчика лобовое стекло
Дождь, снег и гололедица: В Ростовской области предупреждают об ухудшении погоды
В Ростовской области мужчина похитил из квартиры гитару и кастрюли
В Ростовской области скончался ректор новочеркасского политеха
В Аксае вооруженный мужчина ограбил магазин
Угнал и врезался в столб: В Ростове-на-Дону мужчина стащил у знакомого ключи от "Рено"
«Опять инопланетяне нападают»: в небе над Ростовом-на-Дону засняли летающие объекты
В Ростове-на-Дону мужчина заснул у Вечного огня