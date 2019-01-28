2019-01-28T10:08:15+03:00
Авто

Ростовчанка советует объезжать одну из улиц города из-за ям

Машины застревают на улице Чукотской
Илья БОГОМОЛОВ
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Бедовая улица Чукотская. Фото из группы ВК "Ростов Главный".Бедовая улица Чукотская. Фото из группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчанка в городском паблике призвала всех водителей не ездить по улице Чукотской, а искать объезд, даже если навигатор проложил путь по ней.

- В связи с погодными условиями улица абсолютно не пригодна для проезда! - пишет женщина. - Она вся в глубоких ямах. Каждые день и ночь здесь застревают машины. Пожалейте свои автомобили и жильцов.

В качестве наглядного примера неравнодушная горожанка выложила в сеть фотографии одной из множества застрявших машин. В ответ ростовчане стали называть свои примеры дорог, где невозможно проехать. В списке фигурировали улицы "вправо от Каскадной", Книжная и целый микрорайон Каменка.

- Езжу по Чукотской изредка, последний раз - два дня назад. На шипах все нормально, обладатели "липучки" могут застрять, - написал в комментариях автомобилист Александр Гришаев.

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