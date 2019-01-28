Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на битвы на остановках в Суворовском

СЕГОДНЯ 10:22 2019-01-28T10:24:14+03:00

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Жительница Суворовского района пожаловалась на перебои в работе общественного транспорта. В качестве доказательства она выложила снимки остановки в ожидании появления автобуса.

- Суворовский. Такие битвы за маршрутки происходят у нас каждое утро, - написала девушка. - Люди мерзнут на остановке - и дети, и старики. И так каждый день. Дорог нет, транспорта нет.

Комментарии не заставили себя ждать (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены): «А что вы хотели, покупая квартиру в этом районе?», «На отшибе стоит транспорт, вечно забит. Да ещё и пробки на Королева из за него», «Год назад я спокойно ездила на работу с Суворовского. сейчас вообще не возможно. район растёт, а транспорт нет», «Это вы еще из Азова не пытались уехать утром в понедельник», «В Ростове проблемы с общественным транспортом».