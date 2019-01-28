2019-01-28T10:31:23+03:00
Авто

В Ростове-на-Дону на месте, где машина ушла под землю, снова провалился асфальт

Водителей предупредили об опасности
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото ямы из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Фото ямы из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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В Ростове очевидцы сообщили об очередном провале асфальта на 31-ой Линии, возле пересечения с улицей Ереванской. Судя по фотографиям, на дороге образовалась круглая яма размером с колесо легковушки и глубиной около метра, на дне виднеется текущая вода. В комментариях ростовчане снова шутят про метро и надеются, что асфальт залатают до очередного дождя, чтобы никто из водителей не угодил в эту "ловушку" скрытую под водой.

Напомним, в апреле прошлого года на этой улице произошло громкое ЧП: припаркованная иномарка провалилась под асфальт. Машина скрылась в яме полностью. На месте велись масштабные работы по восстановлению дороги. В городском водоканале сообщили, что это был провал железобетонного коллектора. Через несколько месяцев на 31-ой Линии снова образовалась яма, и вот произошел новый случай.

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