В Ростове-на-Дону на месте, где машина ушла под землю, снова провалился асфальт

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-28T10:31:23+03:00

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В Ростове очевидцы сообщили об очередном провале асфальта на 31-ой Линии, возле пересечения с улицей Ереванской. Судя по фотографиям, на дороге образовалась круглая яма размером с колесо легковушки и глубиной около метра, на дне виднеется текущая вода. В комментариях ростовчане снова шутят про метро и надеются, что асфальт залатают до очередного дождя, чтобы никто из водителей не угодил в эту "ловушку" скрытую под водой.

Напомним, в апреле прошлого года на этой улице произошло громкое ЧП: припаркованная иномарка провалилась под асфальт. Машина скрылась в яме полностью. На месте велись масштабные работы по восстановлению дороги. В городском водоканале сообщили, что это был провал железобетонного коллектора. Через несколько месяцев на 31-ой Линии снова образовалась яма, и вот произошел новый случай.