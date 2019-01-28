Спасатели вытащили фуру, которая во время непогоды выехала в кювет с трассы "Дон"

СЕГОДНЯ 10:54 2019-01-28T11:39:25+03:00

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Спасатели Ростовской области выручили водителя фуры, который во время непогоды потерял управление и съехал с трассы «Дон» в кювет. Ситуацию усложнял тот факт, что машина была с грузом весом 20 тонн, а при происшествии она получила серьезные механические повреждения (из 10 колет были заблокированы 8, элементы ограждения пробили топливные баки).

- Поскольку полностью перекрывать движение на трассе не представлялось возможным (по расчетам спасателей, операция должна была занять несколько часов), было принято единственно возможное в этой ситуации решение: частично разгрузить прицеп, тем самым уменьшив вес фуры, и, спустив большегруз вниз, транспортировать его по полю, - рассказали в правительтстве Ростовской области.

В работе спасатели задействовали эвакуатор «Чайка-сервис», который предназначен для помощи водителям большегрузов. Операция длилась около 10 часов.