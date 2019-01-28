Власти Ростова: устранены ямы на Днепропетровской, Вятской, Армянской и Вавилова

СЕГОДНЯ 11:18 2019-01-28T11:31:43+03:00

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Администрация Ростова-на-Дону сообщила о том, что в минувшие выходные было отремонтировано 408 квадратных метров проезжей части дорог донской столицы. Работы шли на улицах Днепропетровская, Вятская, Армянская, Вавилова, Малиновского, Оганова в рамках "исполнения гарантийных обязательств и муниципальных контрактов".

- Ремонт проводился преимущественно в ночное время, - пояснили в администрации города.

Тем временем в социальных сетях сообщают о многочисленных ямах. В частности, провалился асфальт на 31-й Линии (возле гидрометеорологического техникума), большая яма на 24-й Линии, а улица Чукотская (в районе 339-й Стрелковой дивизии и Содружества) "в связи с погодными условиями абсолютно не пригодна для проезда" - здесь вытаскивают машину и днем и ночью.