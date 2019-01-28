2019-01-28T12:08:55+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону начало недели будет дождливым

Температура воздуха поднимется выше нуля
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Начало недели в Ростове будет дождливымНачало недели в Ростове будет дождливымФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

Начало этой недели, согласно прогнозу синоптиков, будет дождливым. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, по утрам не исключены туман и гололедица, при этом достаточно сильный ветер (7-12 метров секунду, а при порывах до 16). На севере Ростовской области будет холодно (до - 10 С), а вот на юге температура воздуха поднимется выше нуля. Что касается донской столицы, то повторение погоды, которая была на прошлой неделе (ледяной дождь, гололедица), не ожидается, хотя умеренные осадки не исключены.

Тем временем донские автоинспекторы рекомендуют водителям не забывать о соблюдении скоростного режима, не совершать резких маневров, быть предельно внимательными, особенно во время тумана, гололеда и осадков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ЮФУ совместно с учеными Чечни разработают программы по арабскому языку
«Вы такая красивая, просто бомбически»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в вечернем платье сразила наповал
«Не трать время в пустую на этих куриц, занимайся собой»: Поклонники вступились за беременную Викторию Лопыреву
В Ростове-на-Дону на улице Менжинского будет ограничено движение
Троих жителей Новочеркасска будут судить за сбыт наркотиков из Китая
В Ростове-на-Дону пенсионер на Daewoo Matiz сбил 79-летнюю женщину
Отключение света в Ростове-на-Дону до 31 января 2019: где и когда
Свалка на Каширской в Ростове-на-Дону ликвидирована
"ФК "Ростов" - отличное продолжение карьеры для Матиаса!": тренер "Брайтона" оценил норвежского новичка "желто-синих"
Милота: в зоопарке Ростова-на-Дону в семье игрунок родились два малыша
В Ростове-на-Дону в гараже нашли тела 16-летних подростков
Экс-участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» заинтриговала снимком в шикарном свадебном платье
Власти Ростова: устранены ямы на Днепропетровской, Вятской, Армянской и Вавилова
Спасатели вытащили фуру, которая во время непогоды выехала в кювет с трассы "Дон"
В Ростове-на-Дону на месте, где машина ушла под землю, снова провалился асфальт
Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на битвы на остановках в Суворовском
Ростовчанка советует объезжать одну из улиц города из-за ям
В Ростове-на-Дону заработали камеры на стоп-линию
Баста поддержал проигравшего бой Федора Емельяненко
Распродажи, интернет-магазины и другие возможности купить мебель со значительной скидкой
В Ростовской области после ссоры мужчина загипсованной рукой разбил в машине обидчика лобовое стекло
Дождь, снег и гололедица: В Ростовской области предупреждают об ухудшении погоды
В Ростовской области мужчина похитил из квартиры гитару и кастрюли
В Ростовской области скончался ректор новочеркасского политеха
В Аксае вооруженный мужчина ограбил магазин
Угнал и врезался в столб: В Ростове-на-Дону мужчина стащил у знакомого ключи от "Рено"
«Опять инопланетяне нападают»: в небе над Ростовом-на-Дону засняли летающие объекты
В Ростове-на-Дону мужчина заснул у Вечного огня