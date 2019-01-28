В Ростове-на-Дону начало недели будет дождливым

СЕГОДНЯ 12:07 2019-01-28T12:08:55+03:00

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Начало этой недели, согласно прогнозу синоптиков, будет дождливым. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, по утрам не исключены туман и гололедица, при этом достаточно сильный ветер (7-12 метров секунду, а при порывах до 16). На севере Ростовской области будет холодно (до - 10 С), а вот на юге температура воздуха поднимется выше нуля. Что касается донской столицы, то повторение погоды, которая была на прошлой неделе (ледяной дождь, гололедица), не ожидается, хотя умеренные осадки не исключены.

Тем временем донские автоинспекторы рекомендуют водителям не забывать о соблюдении скоростного режима, не совершать резких маневров, быть предельно внимательными, особенно во время тумана, гололеда и осадков.