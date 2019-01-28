Экс-участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» заинтриговала снимком в шикарном свадебном платье

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-28T12:38:01+03:00

Изменить размер текста: A A

23-летняя Марина Черкасова (она же Марина Мексика) заинтриговала фолловеров свадебными платьями. Снимки она опубликовала у себя на странице, предложив фанатам проголосовать за лучший наряд. Комментарии не заставили себя ждать, многие восхищены красотой и нежностью девушки, другие раскритиковали Мексику, утверждая, что «татухи и свадебное платье - не совместимые вещи».

Напомним, Марина Черкасова, не получив аттестат о среднем образовании, уехала из родного села Развильное (Ростовская область) покорять Москву. На странице девушки указано, что «Мексика не любит, когда её называют по имени. Девушка ведёт свой влог и танцует гоу-гоу в лучших клубах Москвы».

ms.mexika Как бы ты подписал это фото?) #мексикосик

Она участвовала в скандальных шоу «Дом-2» и «Инстаграмщицы», а еще любит татухи, эпатировать публику, показывать снимки себя любимой в нижнем (и без) белье. В прошлом девушки роман с рэпером Яникс, кто сейчас рядом с Мариной неизвестно, хотя поговаривают, что она не свободна.

ms.mexika Ну шо детвора,когда ёлки скручивать?) #слюбовьюмекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Односельчане осудили Mexika из "Инстаграмщиц": Гулящая, спит с мужиками и позорит родину

Эпатажная участница популярного телешоу от волнения забыла, кто написал "Войну и мир" (подробности)

Секс-дива «Дома-2» Мексика после пластики боится встречи с бабушкой

По словам красавицы, родственница помнит ее совсем другой (подробности)