2019-01-28T12:38:01+03:00
Общество

Экс-участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» заинтриговала снимком в шикарном свадебном платье

Фолловеры оценили выбор наряда
Ольга КУПОРОВА
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Марина Мексика. Фото: ms.mexikaМарина Мексика. Фото: ms.mexika
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23-летняя Марина Черкасова (она же Марина Мексика) заинтриговала фолловеров свадебными платьями. Снимки она опубликовала у себя на странице, предложив фанатам проголосовать за лучший наряд. Комментарии не заставили себя ждать, многие восхищены красотой и нежностью девушки, другие раскритиковали Мексику, утверждая, что «татухи и свадебное платье - не совместимые вещи».

Напомним, Марина Черкасова, не получив аттестат о среднем образовании, уехала из родного села Развильное (Ростовская область) покорять Москву. На странице девушки указано, что «Мексика не любит, когда её называют по имени. Девушка ведёт свой влог и танцует гоу-гоу в лучших клубах Москвы».

ms.mexikams.mexika
Как бы ты подписал это фото?) #мексикосик
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Она участвовала в скандальных шоу «Дом-2» и «Инстаграмщицы», а еще любит татухи, эпатировать публику, показывать снимки себя любимой в нижнем (и без) белье. В прошлом девушки роман с рэпером Яникс, кто сейчас рядом с Мариной неизвестно, хотя поговаривают, что она не свободна.

ms.mexikams.mexika
Ну шо детвора,когда ёлки скручивать?) #слюбовьюмекс
29086 отметок «Нравится»203 комментариевInstagram

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