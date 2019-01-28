2019-01-28T13:10:06+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону в гараже нашли тела 16-летних подростков

По предварительным данным, они отравились угарным газом
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: СУ СК России по РО
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Следком сообщил о начале проверки по факту гибели двух подростков в Ростове-на-Дону. В минувшее воскресенье, 27 января, родные обнаружили 16-летних школьников мертвыми в автомобиле, который стоял в гараже (все случилось в Первомайском районе).

- По предварительным данным, несовершеннолетние обогревались с помощью отопительной системы ВАЗ 2101, - говорится в официальном сообщении СУ СК России по Ростовской области.

Специалисты во время осмотра тел погибших признаков насильственной смерти не обнаружили, но, учитывая все обстоятельства, будут назначены экспертизы, которые уже точно установят причину гибели подростков.

Напомним, минувшей осенью в Сальском районе отравился угарным газом житель села Новый Егорлык. Как пришли к выводу эксперты, виной всему стала закрытая заслонка дымохода.

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